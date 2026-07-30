AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
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Unternehmen:
AIXTRON SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
34,38 €
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Abst. Kursziel*:
103,61%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
34,17 €
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Abst. Kursziel aktuell:
104,86%
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Analyst Name::
Craig A McDowell
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KGV*:
-