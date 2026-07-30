NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.