AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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30.07.2026 12:44:21

AIXTRON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,38 € 		Abst. Kursziel*:
103,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
104,86%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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