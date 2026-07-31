AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 73 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die mehrjährigen Chancen des Anlagenbauers im Optikbereich seien mittlerweile weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts der jüngsten Kurskorrekturen bei Branchenwerten biete der aktuelle Aktienkurs von Aixtron eine attraktive Möglichkeit, sich auf einen Wendepunkt im Geschäft mit der Entwicklung und Herstellung von Spezialanlagen zur Produktion von Galliumnitrid-basierten Halbleitern zu positionieren./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
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Unternehmen:
AIXTRON SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
37,64 €
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Abst. Kursziel*:
16,90%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
37,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,49%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
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KGV*:
-
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