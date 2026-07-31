AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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31.07.2026 13:20:16

AIXTRON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 73 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die mehrjährigen Chancen des Anlagenbauers im Optikbereich seien mittlerweile weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts der jüngsten Kurskorrekturen bei Branchenwerten biete der aktuelle Aktienkurs von Aixtron eine attraktive Möglichkeit, sich auf einen Wendepunkt im Geschäft mit der Entwicklung und Herstellung von Spezialanlagen zur Produktion von Galliumnitrid-basierten Halbleitern zu positionieren./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,64 € 		Abst. Kursziel*:
16,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,49%
Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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