Akzo Nobel Aktie
|59,30EUR
|-0,18EUR
|-0,30%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,20 €
|
Abst. Kursziel*:
6,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
