Akzo Nobel Aktie

59,30EUR -0,18EUR -0,30%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

12.01.2026 09:59:42

Akzo Nobel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59,20 € 		Abst. Kursziel*:
6,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
59,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

