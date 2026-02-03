Akzo Nobel Aktie
|57,34EUR
|-2,08EUR
|-3,50%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht. Der Experte rechnet mit leichtem Druck auf den Aktien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,90%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|58,10
|-2,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.