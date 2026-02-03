NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht. Der Experte rechnet mit leichtem Druck auf den Aktien./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.