Intesa Sanpaolo Aktie
|6,06EUR
|0,06EUR
|1,03%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
03.02.2026 09:23:44
Intesa Sanpaolo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 5,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Businessplan der Italiener bis 2029 sei solide, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,69%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Intesa plant bis 2029 mehr Gewinn - 50 Milliarden für Dividenden und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,06
|1,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|10:38
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10:09
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:09
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:09
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|10:09
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:00
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:00
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:59
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:48
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:47
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.