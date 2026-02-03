Novo Nordisk Aktie
|50,28EUR
|0,28EUR
|0,56%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
03.02.2026 08:37:06
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
360,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
50,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
373,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Goldman Sachs optimistisch: Novo Nordisk-Aktie mit weiterem Kursspielraum (finanzen.at)
|
22.01.26
|Analysten & Zollrücknahme im Fokus: Novo-Nordisk-Aktie legt zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)
