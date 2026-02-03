Siemens Healthineers Aktie

42,66EUR 0,23EUR 0,54%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 07:36:46

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,23 € 		Abst. Kursziel*:
45,16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,69%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
02.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
02.02.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
16.01.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 42,50 0,16% Siemens Healthineers AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:39 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
07:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Merck Equal Weight Barclays Capital
07:36 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
07:35 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Renault Sell UBS AG
07:35 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Fraport Overweight Barclays Capital
07:23 Amazon Buy UBS AG
07:22 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Schaeffler Sell UBS AG
06:50 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
02.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
02.02.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
02.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
02.02.26 Commerzbank Hold Warburg Research
02.02.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
02.02.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
02.02.26 Roche Kaufen DZ BANK
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
02.02.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
02.02.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
02.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.02.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
02.02.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen