Intesa Sanpaolo Aktie
|6,02EUR
|0,02EUR
|0,32%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem neuen Geschäftsplan würden die Italiener noch stärker zum Vermögensverwalter, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Und mit Isy Wealth wolle man dabei sein digitales Rückgrat nutzen und letztlich voll in die Cloud wandern. Sabbione hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2029 im Schnitt um zwei Prozent an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
