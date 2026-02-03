Intesa Sanpaolo Aktie

6,02EUR 0,02EUR 0,32%
Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

03.02.2026 07:37:53

Intesa Sanpaolo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem neuen Geschäftsplan würden die Italiener noch stärker zum Vermögensverwalter, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Und mit Isy Wealth wolle man dabei sein digitales Rückgrat nutzen und letztlich voll in die Cloud wandern. Sabbione hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2029 im Schnitt um zwei Prozent an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,97 € 		Abst. Kursziel*:
17,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

