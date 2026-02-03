Erste Group Bank Aktie

111,70EUR 1,40EUR 1,27%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

03.02.2026 10:09:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 106,0 auf 118,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "overweight" für die Titel wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert beibehalten.

Die Erste Group veröffentlicht die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am Donnerstag, den 26. Februar, gefolgt von einer Telefonkonferenz. Die Barclays-Experten prognostizieren einen Nettogewinn von 824 Mio. Euro, was weitgehend den Konsensschätzungen des Unternehmens entspricht, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,96 Euro für 2025, sowie 9,85 bzw. 11,38 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 4,30 bzw. 4,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,3 Prozent bei 111,70 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0035 2026-02-03/10:09

