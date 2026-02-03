Erste Group Bank Aktie
|111,70EUR
|1,40EUR
|1,27%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 106,0 auf 118,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "overweight" für die Titel wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert beibehalten.
Die Erste Group veröffentlicht die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am Donnerstag, den 26. Februar, gefolgt von einer Telefonkonferenz. Die Barclays-Experten prognostizieren einen Nettogewinn von 824 Mio. Euro, was weitgehend den Konsensschätzungen des Unternehmens entspricht, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,96 Euro für 2025, sowie 9,85 bzw. 11,38 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 4,30 bzw. 4,80 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,3 Prozent bei 111,70 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0035 2026-02-03/10:09
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
118,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
111,90 €
|
Abst. Kursziel*:
5,45%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
111,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
|
Analyst Name::
Krishnenda Dubey
|
KGV*:
-
Analysen zu Erste Group Bank AG
|10:09
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23