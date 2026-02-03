Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Waferhersteller habe die Erwartungen im vierten Quartal 2025 übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die weiteren Aussichten blieben allerdings unsicher, denn es gebe noch keine konkreten Ziele für 2026. Es sei lediglich erwartungsgemäß klar, dass das Jahr wieder herausfordernd werde./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,35 €
|
Abst. Kursziel*:
26,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,58%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Siltronic AG
|51,10
|-1,73%
