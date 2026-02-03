Brenntag Aktie
|51,16EUR
|0,48EUR
|0,95%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Brenntag gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
50,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
51,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|50,86
|0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.