Nokia Aktie
|5,57EUR
|-0,03EUR
|-0,50%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 6,75 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Konzernchef sei aufs Gaspedal gestiegen, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Beleg dafür seien deutlich höhere Investitionen als in der Vergangenheit./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,49 €
|
Abst. Kursziel*:
18,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
02.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie niedriger: Weniger Gewinn trotz höherem Umsatz (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,57
|-0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|10:38
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10:09
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:09
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:09
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|10:09
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:00
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:00
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:59
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:48
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:47
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.