T-Mobile US Aktie
|164,50EUR
|-0,72EUR
|-0,44%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti veröffentlichte am Dienstag seinen Ausblick auf den Kapitalmarkttag Mitte Februar und die Ergebnisse seines Stimmungsbarometers. Die Anleger dürften sich auf den Vertragskundenzuwachs fokussieren, angesichts der stärkeren Ambitionen von Verizon. Zudem gehe es um die operativen Ergebnis- und Cashflow-Signale für die kommenden Jahre./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 194,99
|
Abst. Kursziel*:
53,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 194,99
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name::
Sebastiano Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: T-Mobile US stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|164,46
|-0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)