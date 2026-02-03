Delivery Hero Aktie
|25,42EUR
|-0,66EUR
|-2,53%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,80 €
|
Abst. Kursziel*:
52,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,00%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro (dpa-AFX)
|
15:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Barclays-Kommentar treibt Erholung von Delivery Hero voran (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)