ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale des Waferherstellers für 2026 hätten für Verunsicherung gesorgt, schrieb Harry Blaiklock am Dienstag nach dem Bericht über das vierte Quartal des Vorjahres./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



