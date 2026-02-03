Sartorius vz. Aktie
|237,10EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele des Labor- und Pharmazulieferers für 2026 implizierten eine Senkung der Konsensschätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda), schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Aktie eine Belastung, die jüngste Schwäche habe nach Zahlen von Wettbewerbern dies aber wohl schon vorweggenommen. Das positive Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz und Aussagen bezüglich einer wiederkehrenden Nachfrage dürften den Ausblick stützen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
230,40 €
|
Abst. Kursziel*:
30,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
237,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08:30
|AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)