Raiffeisen neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 32,0 auf 35,0 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner nach der jüngsten Ergebnisvorlage des Instituts unverändert belassen.

Am Dienstagvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,5 Prozent bei 44,06 Euro.

