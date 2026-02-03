Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 32,0 auf 35,0 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner nach der jüngsten Ergebnisvorlage des Instituts unverändert belassen.

Am Dienstagvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,5 Prozent bei 44,06 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0040 2026-02-03/10:38