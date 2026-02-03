ING Group Aktie
|25,98EUR
|0,28EUR
|1,09%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die ING von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Nach den guten Geschäftszahlen hob er seine Schätzungen merklich an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,00 €
|
Abst. Kursziel*:
7,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,80%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
|
29.01.26
|ING-Aktie steigt leicht: Gewinnrückgang hält sich in Grenzen - ambitionierteres Renditeziel für 2027 (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu ING Group
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|25,98
|1,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)