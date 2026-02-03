Akzo Nobel Aktie
|55,30EUR
|-4,12EUR
|-6,93%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
03.02.2026 10:14:05
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Das Jahresende von 2025 sei eher schwach gewesen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,18 €
|
Abst. Kursziel*:
14,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|55,74
|-6,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:38
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10:09
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:09
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:09
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|10:09
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:00
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:00
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:59
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:48
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:47
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.