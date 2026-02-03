SAF-HOLLAND Aktie

17,36EUR 0,12EUR 0,70%
SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

03.02.2026 10:00:48

SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,48 € 		Abst. Kursziel*:
48,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,77%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

