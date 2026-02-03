SAF-HOLLAND Aktie
|17,36EUR
|0,12EUR
|0,70%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,48 €
|
Abst. Kursziel*:
48,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,77%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
