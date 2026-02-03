Intesa Sanpaolo Aktie
|6,02EUR
|0,02EUR
|0,32%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
03.02.2026 07:22:03
Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,90 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Ergebnisse der Italiener im vierten Quartal 2025 an. Sie berücksichtigte dabei auch die Signale vom Kapitalmarkttag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,97 €
|
Abst. Kursziel*:
17,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Intesa plant bis 2029 mehr Gewinn - 50 Milliarden für Dividenden und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,02
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.