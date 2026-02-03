LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Klar verfehlte Erwartungen an das vierte Quartal und eine schwache Prognose für 2026 dürften auf dem Aktienkurs des Farben- und Lackproduzenten lassen, schrieb Katie Richards am Dienstag nach dem Bericht der Niederländer./rob/ajx/ag



