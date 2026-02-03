Akzo Nobel Aktie

55,14EUR -4,28EUR -7,20%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 09:20:27

Akzo Nobel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Klar verfehlte Erwartungen an das vierte Quartal und eine schwache Prognose für 2026 dürften auf dem Aktienkurs des Farben- und Lackproduzenten lassen, schrieb Katie Richards am Dienstag nach dem Bericht der Niederländer./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,78 € 		Abst. Kursziel*:
30,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,39%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

mehr Analysen
10:14 Akzo Nobel Neutral UBS AG
09:20 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
08:16 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:44 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 54,96 -7,51% Akzo Nobel N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

10:49 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
10:38 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
10:14 Akzo Nobel Neutral UBS AG
10:09 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10:09 Siltronic Neutral UBS AG
10:09 Raiffeisen Barclays Capital
10:09 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:00 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:00 INDUS Buy Warburg Research
09:59 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:48 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
09:36 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:23 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
09:23 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
09:21 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09:20 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
09:19 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:47 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:25 Merck Hold Deutsche Bank AG
08:25 ING Group Buy Deutsche Bank AG
08:16 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
07:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Merck Equal Weight Barclays Capital
07:36 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
07:35 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Renault Sell UBS AG
07:35 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Fraport Overweight Barclays Capital
07:23 Amazon Buy UBS AG
07:22 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Schaeffler Sell UBS AG
06:50 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen