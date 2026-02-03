Akzo Nobel Aktie
|55,14EUR
|-4,28EUR
|-7,20%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Klar verfehlte Erwartungen an das vierte Quartal und eine schwache Prognose für 2026 dürften auf dem Aktienkurs des Farben- und Lackproduzenten lassen, schrieb Katie Richards am Dienstag nach dem Bericht der Niederländer./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,78 €
|
Abst. Kursziel*:
30,87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,39%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|54,96
|-7,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|10:38
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10:09
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:09
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:09
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|10:09
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:00
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:00
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:59
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:48
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|09:19
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:47
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.