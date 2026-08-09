Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David Adlington am Donnerstag nach dem Bericht. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landeten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,70 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
30,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-29,04%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
29,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,94%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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