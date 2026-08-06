NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn liege um fast zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Charles Weston in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Segment Mikrochirurgie habe sich stark entwickelt, während das Geschäft mit Augenheiltechnik in China nach wie vor schwächle./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT



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