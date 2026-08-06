Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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06.08.2026 09:09:49

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn liege um fast zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Charles Weston in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Segment Mikrochirurgie habe sich stark entwickelt, während das Geschäft mit Augenheiltechnik in China nach wie vor schwächle./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
30,58 € 		Abst. Kursziel*:
4,64%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
28,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,20%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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