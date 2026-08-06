Siemens Aktie
|271,30EUR
|-13,90EUR
|-4,87%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
06.08.2026 08:55:44
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Wachstum auf breiter Basis habe für eine positive Überraschung und steigende Ziele gesorgt, schrieb Phil Buller am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus stehe die China-Dynamik von Digital Industries./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
271,40 €
|
Abst. Kursziel*:
27,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
271,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,17%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:45
|Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens-Aktie mit Sector Perform (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:21