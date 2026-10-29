GSK Aktie
|21,65EUR
|-0,23EUR
|-1,05%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Mittwochabend einen zweiten Blick auf den Quartalsbericht der Briten. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2031 im Schnitt um 1,3 Prozent./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,99 £
|
Abst. Kursziel*:
7,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,55
|-1,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG