OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Angesichts einer soliden Margenentwicklung sollten sich die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Bremer Raumfahrtunternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
240,50 €
|
Abst. Kursziel*:
16,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
250,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,00%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OHB SE
|
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Analysen zu OHB SE
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
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|Knorr-Bremse Buy
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|RBC Capital Markets