Air Liquide Aktie
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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 193 Euro auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum im Gas- und Servicegeschäft habe sich gegenüber dem Vorquartal beschleunigt und sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb James Hooper am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
193,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
179,62 €
|
Abst. Kursziel*:
7,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
176,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,06%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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