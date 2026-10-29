NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 193 Euro auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum im Gas- und Servicegeschäft habe sich gegenüber dem Vorquartal beschleunigt und sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb James Hooper am Donnerstag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.