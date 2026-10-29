SAFRAN Aktie

280,10EUR 6,60EUR 2,41%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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29.10.2026 17:35:25

SAFRAN Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Safran von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, obwohl der faire Wert von 374 auf 339 Euro gesenkt wurde. Der Zulieferer sei mit Luftfahrttechnik und im Bereich der Verteidigung auf Wachstumskurs, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal deutlich unter Druck geraten sei, biete sie nun ausreichend Kurspotenzial für eine Kaufempfehlung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
271,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
280,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:35 SAFRAN Kaufen DZ BANK
28.10.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 278,70 1,90% SAFRAN S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

19:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18:28 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
18:05 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:35 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17:29 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
17:07 Danone Kaufen DZ BANK
16:24 Alphabet C Kaufen DZ BANK
16:15 Sartorius vz. Verkaufen DZ BANK
15:42 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15:30 Oracle Buy UBS AG
15:27 T-Mobile US Buy UBS AG
15:15 Apple Neutral UBS AG
14:50 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
14:21 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14:11 AB InBev Buy UBS AG
13:59 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:59 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:54 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:51 Renault Sell UBS AG
13:51 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
13:49 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
13:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:45 Beiersdorf Halten DZ BANK
13:41 GSK Neutral UBS AG
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:19 Microsoft Buy UBS AG
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Alphabet A Neutral UBS AG
13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
12:45 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:43 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
12:42 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:40 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
12:33 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
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