SAFRAN Aktie
|280,10EUR
|6,60EUR
|2,41%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Safran von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, obwohl der faire Wert von 374 auf 339 Euro gesenkt wurde. Der Zulieferer sei mit Luftfahrttechnik und im Bereich der Verteidigung auf Wachstumskurs, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal deutlich unter Druck geraten sei, biete sie nun ausreichend Kurspotenzial für eine Kaufempfehlung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
271,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
280,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|278,70
|1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets