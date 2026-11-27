Vodafone Group Aktie
|1,24EUR
|0,01EUR
|0,61%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Das Management habe einige Bedenken hinsichtlich anhaltenden Wachstums des bereinigten Free Cashflow ausgeräumt, schrieb Robert Grindle in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Vodafone dürfte zu den Gewinnern des Wettbewerbs unter den Telekommunikationsunternehmen im Jahr 2027 gehören./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,04 £
|
Abst. Kursziel*:
54,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,70%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 92 Pence - 'Underweight' (dpa-AFX)
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23.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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23.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
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|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,24
|0,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.