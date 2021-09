Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben infolge des Capital Markets Day von Andritz ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Anlagenbauers bestätigt. Auch das Kursziel wurde von dem Baader-Analysten Peter Rothenaicher unverändert bei 57,00 Euro belassen.

Beim diesjährigen Capital Markets Day, der virtuell stattfand, gab der Konzern unter anderem einen detaillierten Überblick zur neuen Roadmap 2022-2024, wie der Analyst Rothenaicher in seiner jüngst veröffentlichten Studie schreibt.

Die Kernaussagen seien dabei gewesen, dass Andritz ein "grünes Unternehmen" sei. Rund 45 Prozent des Umsatzes komme von nachhaltigen Produkten. Zudem sei das Unternehmen in einer guten Verfassung und alle Geschäftsbereiche auf Kurs. Außerdem sieht Andritz in allen Segmenten gute Wachstumsmöglichkeiten für die kommenden Jahre.

Die Umsatz- und Gewinnprognosen der Baader-Experten für die kommenden Jahre bieten laut Rothenaicher weiteres Aufwärtspotenzial. Nicht zuletzt angesichts des starken Cash-Generierungspotenzial und der attraktiven Dividende halten die Analysten die derzeitige Bewertung der Andritz-Aktie für sehr attraktiv.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 3,16 Euro für 2021, sowie 3,36 bzw. 3,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 1,60 Euro für 2021, sowie 1,70 bzw. 1,90 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Donnerstag standen die Andritz-Aktien an der Wiener Börse kurz nach Handelsstart bei einem Plus von 1,54 Prozent auf 48,84 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

