AIR France-KLM Aktie
|12,84EUR
|-0,12EUR
|-0,89%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.05.26
|Nahost-Entspannung lässt Anleger zugreifen: Aktien von SAFRAN und Air France-KLM fester (dpa-AFX)
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30.04.26
|Air France-KLM-Aktie steigt: Trotz Milliardenkosten durch Kerosin im Plus - Markt setzt auf Erholung (dpa-AFX)
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29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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19.02.26
|Air France-KLM-Aktie klettert deutlich: Gewinn zieht überraschend an - Fokus auf teurere Tickets (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|12,84
|-0,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:30
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:46
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:31
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:12
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:31
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:59
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:58
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:57
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|12:40
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|12:34
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:06
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research