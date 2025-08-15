Assicurazioni Generali Aktie

34,56EUR 0,39EUR 1,14%
Assicurazioni Generali

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
15.08.2025 07:43:57

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Halbjahreszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif hob seine Gewinnerwartungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an, nachdem der Versicherer besser abgeschnitten habe als gedacht. Generali habe auch weiterhin das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,02 € 		Abst. Kursziel*:
14,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

