AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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19.03.2026 10:04:52

AUMOVIO Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Free Cashflow sei bedeutend höher als erwartet ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 erscheine aber vorsichtig./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,06 € 		Abst. Kursziel*:
52,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,10%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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