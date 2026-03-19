AUMOVIO Aktie
|35,46EUR
|-1,90EUR
|-5,09%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Free Cashflow sei bedeutend höher als erwartet ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 erscheine aber vorsichtig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,06 €
|
Abst. Kursziel*:
52,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,10%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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