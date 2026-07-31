AXA Aktie
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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des Versicherers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Interesse richte sich daher bereits jetzt schon auf das Strategie-Update des Versicherers am 15. September./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
45,04 €
|
Abst. Kursziel*:
15,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
45,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,32%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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