NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des Versicherers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Interesse richte sich daher bereits jetzt schon auf das Strategie-Update des Versicherers am 15. September./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT





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