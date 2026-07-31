AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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31.07.2026 15:12:56

AXA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von soliden Halbjahreszahlen des französischen Versicherers. Er rechne mit einer "ordentlichen Kursentwicklung bis zum Kapitalmarkttag im September, an dem Axa den neuen Strategieplan (2027 bis 2029) vorstellen werde./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45,04 € 		Abst. Kursziel*:
11,01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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