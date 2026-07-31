NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von soliden Halbjahreszahlen des französischen Versicherers. Er rechne mit einer "ordentlichen Kursentwicklung bis zum Kapitalmarkttag im September, an dem Axa den neuen Strategieplan (2027 bis 2029) vorstellen werde./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST



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