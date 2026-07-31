AXA Aktie
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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Interesse der Anleger sei bereits jetzt schon auf den Strategieplan für den Zeitraum 2027 bis 2029 gerichtet, den der Versicherer Mitte September vorstellen wolle, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Halbjahreszahlen spielten vor diesem Hintergrund eine untergeordnete Rolle./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
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Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,53%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
45,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,64%
|
Analyst Name::
Philip Kett
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KGV*:
-
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