HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Medienbericht über eine mögliche Übernahme von Insmed mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spezialist für schwere und seltene Erkrankungen erfülle ihrer Ansicht nach viele Kriterien von Sanofi, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Sie erwartet eine Rendite von 8 Prozent, wenn Insmed für 35 Milliarden US-Dollar übernommen werden sollte./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:34 / GMT

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