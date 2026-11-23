Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Gespräch mit dem Management auf der London Healthcare Conference des Analysehauses mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Unternehmensleitung habe ihr Vertrauen in ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich nach Ablauf einiger Patente 2027/28 bekräftigt, schrieb Akash Tewari am Sonntag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 36,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 27,40
|
Abst. Kursziel*:
31,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 27,40
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,39%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
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