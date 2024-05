LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Im Streit um Altlasten durch die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB und damit in einem der undurchsichtigeren Rechtsstreitigkeiten, mit denen die Leverkusener konfrontiert seien, sei ein erstes Urteil überraschend in der Berufung zugunsten von Bayer aufgehoben worden, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kläger planten zwar, in Berufung zu gehen, aber der aktuelle Kursanstieg leuchte angesichts des mit den Rechtsstreitigkeiten zuvor verbundenen Risikos ein./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 08:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.