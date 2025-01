HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Für Anleger europäischer Chemieaktien gebe es zwei Arten "abzuwarten", vor allem in Bezug auf diversifizierte Chemieunternehmen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine kurze Wartezeit sieht er angesichts einer möglichen bevorstehenden Neubewertung. Dabei verwies er als Grund auf fiskalische Anreize in den USA und China, bescheidenere US-Zölle als befürchtet und neue politische Unterstützung für die Chemieindustrie in Deutschland und China. Mit einer Wartezeit über 2025 hinaus rechnet Bray, bis die Gewinne etwa wieder von niedrigeren Energiekosten in Europa oder Reformen in Deutschland zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit profitieren könnten./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.