HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray erwärmt sich in einer am Montag vorliegenden Studie etwas für die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns, denn in Teilen bestehe die Chance auf eine Erholung. Vorausgesetzt, dass die Preise für Agrarrohstoffe im Falle eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine nicht einbrechen, dürften weitere Risiken für die Bayer-Gewinne begrenzt sein. Vorerst sprächen aber die US-Rechtsstreitigkeiten mit ungewissem Ausgang gegen eine Kaufempfehlung./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 13:39 / GMT

