NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Bei dem Agrarchemie- und Pharmakonzern werden strukturelle Veränderungen wohl auf sich warten lassen müssen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Grund dafür seien die Herausforderungen, mit denen die Geschäftsbereiche Agrar und Pharma derzeit konfrontiert seien. Ein weiterer die Tatsache, dass aus Sicht des Gesamtkonzerns etwaige Erlöse aus einem Verkauf des Bereichs rezeptfreie Arzneien nicht dem Ziel einer langfristigen Wertschöpfung entsprechen könnten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 00:19 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.