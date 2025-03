ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer anlässlich einer möglichen Ausgabe neuer Aktien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Er sehe dies als weiteren Schritt in Richtung einer möglichen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in den USA, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings geht der Experte nicht davon aus, dass diese Maßnahme notwendig sein wird, falls die derzeitigen Bemühungen von Bayer um Gesetzesänderungen auf bundesstaatlicher Ebene erfolgreich sind oder sich der Oberste US-Gerichtshof einschaltet./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 15:37 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.