Bilfinger Aktie

103,70EUR 2,10EUR 2,07%
Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 08:56:36

Bilfinger SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn zeigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar beeindruckt. Trotz der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten habe das Management des Bau- und Infrastrukturkonzerns einen positiven Ton angeschlagen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101,20 € 		Abst. Kursziel*:
28,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bilfinger SE

mehr Nachrichten