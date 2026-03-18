Bilfinger Aktie
|103,70EUR
|2,10EUR
|2,07%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn zeigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar beeindruckt. Trotz der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten habe das Management des Bau- und Infrastrukturkonzerns einen positiven Ton angeschlagen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,20 €
|
Abst. Kursziel*:
28,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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