NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Brenntag nach Aussagen anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe seine mittelfristigen Ziele, den strategischen Plan und Initiativen bis 2027 aktualisiert, um das Wachstum und die Unabhängigkeit seiner beiden Sparten voranzutreiben, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Details seien eine Weiterentwicklung im Vergleich zu dem, was 2022 gesagt worden sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.