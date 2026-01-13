CANCOM Aktie
|28,20EUR
|0,40EUR
|1,44%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 29 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,95 €
|
Abst. Kursziel*:
14,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,48%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
07.01.26
|TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
31.12.25
|TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
24.12.25
|TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)