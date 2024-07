FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mitte August anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters sollten einen 22-prozentigen Anstieg des Umsatzes belegen, der weiter von der Übernahme von K-Businesscom lebe, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der operative Gewinn (Ebitda) dürfte um fast zwei Drittel zugelegt haben. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2026 an wegen der Anfang Juli beschlossenen Kapitalherabsetzung./gl/tih



