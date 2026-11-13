Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Das Gesamtbild der Ergebnisse sei unübersichtlich wegen hoher Naturkatastrophenschäden, aber niedriger nicht-operativer Kosten, schrieb Farooq Hanif am Freitag. Die Gesamttrends wirkten aber so, als lägen sie im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,25 €
|
Abst. Kursziel*:
3,95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
44,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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