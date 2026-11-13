NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Beim italienischen Versicherungskonzern sei eine gute Entwicklung der Geschäfte bereits eingepreist, schrieb Philip Kett am Freitag. Die Schaden-Kosten-Quote bleibe auf einem sehr soliden Niveau ? trotz einer höheren Belastung durch Katastrophenschäden./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.