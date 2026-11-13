Assicurazioni Generali Aktie

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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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13.11.2026 09:02:19

Assicurazioni Generali Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Beim italienischen Versicherungskonzern sei eine gute Entwicklung der Geschäfte bereits eingepreist, schrieb Philip Kett am Freitag. Die Schaden-Kosten-Quote bleibe auf einem sehr soliden Niveau ? trotz einer höheren Belastung durch Katastrophenschäden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44,25 € 		Abst. Kursziel*:
-14,12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,14%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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